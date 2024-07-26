Китайские военные примут участие в совместных учениях в Монголии

CentralAsia (MNG) - По приглашению Минобороны Монголии армейский отряд Народно-освободительной армии отправится в Монголию для участия в многонациональных миротворческих учениях Khaan Quest-2024 в конце июля, — сообщил официальный представитель Минобороны Чжан Сяоган, на пресс-конференции.

Напомним, «Khaan Quest 2024» — это регулярные многонациональные учения, спонсируемые Индо-Тихоокеанским командованием США и ежегодно проводимые монгольскими вооруженными силами.

Учения пройдут с 27 июля по 9 августа и направлены на повышение оперативной совместимости стран-участниц во время миротворческих миссий в многонациональной среде, и примут участие около 1000 военнослужащих из более чем 15 стран мира.

источник: middleasiannews.com

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