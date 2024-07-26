экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Китайские военные примут участие в совместных учениях в Монголии

CentralAsia (MNG) -  По приглашению Минобороны Монголии армейский отряд Народно-освободительной армии отправится в Монголию для участия в многонациональных миротворческих учениях Khaan Quest-2024 в конце июля, — сообщил официальный представитель Минобороны Чжан Сяоган, на пресс-конференции.

Напомним, «Khaan Quest 2024» — это регулярные многонациональные учения, спонсируемые Индо-Тихоокеанским командованием США и ежегодно проводимые монгольскими вооруженными силами.

Учения пройдут с 27 июля по 9 августа и направлены на повышение оперативной совместимости стран-участниц во время миротворческих миссий в многонациональной среде, и примут участие около 1000 военнослужащих из более чем 15 стран мира.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com