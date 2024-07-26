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Инфляция в Монголии снизилась на 5,1 процента

CentralAsia (MNG) -  Национальное статистическое управление (НСУ) Монголии опубликовало отчет о социально-экономических показателях страны за первые шесть месяцев 2024 года. Инфляция за этот период снизилась до 5,1 процента.

Батсух Дэлгэрцогт, главный статистик отдела статистики цен Национальной статистической службы, заявил: «Цены на молоко и молочные продукты снизились из-за сезонных факторов, а овощи подешевели из-за улучшения транспортировки. Импортные товары продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию, составляя примерно 34,8 процента».

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