Трое мужчин утонули в озере на севере Монголии

CentralAsia (MNG) - Трое мужчин в возрасте от 24 до 45 лет утонули во время купания в озере на севере Монголии. Об этом в четверг сообщило Главное управление по чрезвычайным ситуациям страны.

«Инцидент произошел в среду днем ​​на озере Хубсугул, которое расположено в северомонгольском аймаке Хубсугул. Тела трех человек были извлечены с глубины четырех метров», — говорится в официальном сообщении.

Сотрудники Главного управления по чрезвычайным ситуациям призвали жителей Монголии соблюдать меры безопасности при купании и катании на лодках.

С начала купального сезона в Монголии на воде погибли уже 74 человека, включая 14 детей.

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