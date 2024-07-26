В первом полугодии 2024 года число китайских туристов в Монголии возросло на 57,8%

CentralAsia (MNG) - В первом полугодии 2024 года количество китайских туристов, прибывших в Монголию, возросло на 57,8% в годовом исчислении. Об этом в четверг сообщил монгольский Национальный статистический комитет.

За указанный период Монголию посетили 100 724 китайских туриста. При этом турпоток из Китая составил 30,7% от общего числа иностранных туристов в Монголии.

В январе-июне 2024 года эта азиатская страна, не имеющая выхода к морю, привлекла в общей сложности 328 168 иностранных гостей, что на 32,7 проц. больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Согласно данным Национального статистического комитета Монголии, в первом полугодии Китай стал одним из главных источников иностранных туристов в Монголии, обогнав Россию и Республику Корея

источник: middleasiannews.com

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