Монголия и КНР будут сотрудничать в сфере образования

CentralAsia (MNG) - Министр образования Монголии Пурэвсурэнгийн Наранбаяр принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Монголии Шэнь Миньцзюаня для обмена мнениями о сотрудничестве в области образования между двумя странами.

В частности, по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между Монголией и КНР стороны обменялись мнениями об активизации проекта, который будет реализован между Государственным университетом науки и технологий Монголии и Технологическим университетом Автономного района Внутренняя Монголия при поддержке Министерства образования Монголии. Проект будет реализован с целью активизации сотрудничества в области образования между двумя странами и создания образцового Международного инженерного университета, который внесет вклад в развитие креативной экономики Северо-Восточной Азии.

Отметив, что более 100 монгольских студентов ежегодно получают стипендии от Правительства КНР, монгольская сторона обратилась с просьбой увеличить число студентов.

Стороны договорились организовать мероприятия по развитию монголоведения в Китае и китаеведения в Монголии, а также реализовать летнюю программу среди китайских и монгольских преподавателей-исследователей и ученых.

Также стороны договорились о совместном проведении академического исследования содержания, программ и методик школьных учебников по естественным наукам Китайской Народной Республики.

Кроме того, монгольская сторона выразила желание изучить опыт проведения государственных выпускных экзаменов в Китае.

По состоянию на первую половину 2024 года в Китае обучается более 6600 студентов из Монголии, в то время как в Монголии обучается более 3000 китайских студентов. В 2024 году Монголия и Китайская Народная Республика отметят 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами, 10-ю годовщину официального визита Председателя КНР в Монголию и 10-ю годовщину установления всеобъемлющих стратегических отношений.

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