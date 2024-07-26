В Казахстане бывшего бойца ЧВК «Вагнер» приговорили к 7 годам колонии

CentralAsia (KZ) - 50-летнего уроженца Алматинской области осудили за участие в иностранных вооруженных конфликтах, передает Tengrinews.kz. В феврале прошлого года мужчина заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и принимал участие в боевых действиях на территории Украины.

Как следует из приговора, в феврале 2023 года житель Жаркента решил принять участие в конфликте между Россией и Украиной «из-за семейно-бытовых проблем». Он выехал в Краснодар, где пришел в военкомат, однако там мужчину не приняли, поскольку был выходной день. Тогда он поехал в поселок Молькино, где находился полигон ЧВК «Вагнер». Здесь казахстанец прошел медицинское освидетельствование, полиграфическое исследование, собеседование в отделе собственной безопасности, после чего в тот же день с ним заключили контракт на один год.

В качестве бойца штурмового отряда мужчину направили в Бахмут, где он был ранен и переведен в штаб ЧВК под Луганском.

24 июня 2023 года, когда «Вагнер» поднял мятеж, казахстанец подал рапорт на увольнение, однако ему без увольнения дали отпуск на два месяца. 16 июля мужчина прилетел в Алматы, где впоследствии был задержан сотрудниками КНБ. 25 июля его арестовали и заключили под стражу.

В суде казахстанец не стал отрицать факта участия в боевых действиях на территории иностранного государства. Его вина нашла подтверждение и собранными по делу доказательствами. В частности, по возвращении в Казахстан у мужчины была с собой справка о том, что он является бойцом ЧВК «Вагнер», а также жетон, медали и орден данной организации.

Смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством суд признал чистосердечное раскаяние и признание вины подсудимым, отягчающим — совершение уголовного правонарушения с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

С учетом этого суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Издание отмечает, что приговор был вынесен еще в феврале этого года, однако ранее о нем официально не сообщалось.

Власти Казахстана неоднократно предупреждали о недопустимости участия граждан в конфликтах в других странах, напоминая об уголовной ответственности за наемничество вплоть до 20 лет лишения свободы. В 2023 году сообщалось, что Комитет национальной безопасности республики расследует десять уголовных дел по фактам участия граждан в боях на территории Украины. При этом, ведомство не уточняло, на чьей стороне сражались подозреваемые.

Прошлой осенью Казыбекбийский районный суд Караганды приговорил жителя поселка Топар к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории Украины в составе ЧВК «Вагнер».

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