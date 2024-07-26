Банки стран Центральной Азии стали чаще отказывать в платежах компаниям из России

CentralAsia (CA) - Доля отказов российским компаниям в платежах через банки стран Центральной Азии в июле выросла до 30%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор, подготовленный транспортными компаниями ПЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade.

Отмечается также, что средний срок проведения платежей с Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном увеличился до двух недель.

Финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский предположил, что проблемы связаны с ужесточением комплаенса банков в этих странах — те запрашивают все больше дополнительных документов и пояснений по поводу данных о компании и ее учредителях, клиентах, источниках происхождения средств и подробностях сделки.

«Зачастую платежи просто задерживаются или возвращаются без объяснения причин. Обслуживающий российский банк их не знает и пояснить не может, так как проблема возникает на стороне банка-получателя за границей», — отмечает Ромашевский.

По словам основателя Digital ВЭД Анны Фомичевой, больше всего проблем возникает при оплате товаров через центральноазиатские банки в другие страны, включая Китай.

В июне сложности чаще всего возникали в Кыргызстане: многие местные банки приостановили платежи из-за «технических работ, волатильности курса рубля и возможных резких колебаний валютного рынка». Некоторые компании даже приостановили действие контрактов с кыргызскими партнерами. Большая часть операций уже восстановлена, но их средний срок может доходить до двух недель.

По словам гендиректора Logita Trade Татьяны Алексеевой, проблемы начались после того, как в июне США ввели санкции против Мосбиржи и других российских компаний. В результате Мосбиржа прекратила торги долларом и евро.

Со странами-соседями Россия в основном рассчитывается в национальных валютах. Их доля во внешней торговле внутри СНГ в 2023 году превысила 85%. Более 80% экспортно-импортных операций пришлось на рубль. При этом, как отметили эксперты РБК, проблемы с проведением платежей «затрагивают расчеты в любых валютах, поскольку риск вторичных санкций не зависит от валюты расчетов».

Напомним, что после объявления июньских санкций США Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане призвал клиентов вывести российские ценные бумаги из его номинального держания.