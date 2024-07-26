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В Казахстане органы посмертного донора пересадили 4 людям
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Четырем пациентам, длительное время ожидавшим донорские органы, успешно провели операции по пересадке, сообщает пресс-служба Минздрава Казахстана.

Посмертным донором стал 18-летний парень, который скончался от полученных в результате ДТП травм. Согласие на изъятие органов дали его родственники. У донора изъяли печень, сердце и две почки. Операции по пересадке органов провели 25 июля. В Центре сердца Шымкента донорское сердце получил пациент 1966 года рождения, в Национальном научном центре хирургии имени Сызганова пересадили печень пациентке 1966 года рождения. В Областной клинической больнице Туркестанской области провели трансплантацию почки пациенту 1984 года рождения, в клинике University medical center пересадили вторую почку 16-летнему подростку.

По данным Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг, в 2023 году в Казахстане было зарегистрировано семь посмертных доноров, что позволило пересадить 19 органов. С начала 2024 года от пяти посмертных доноров пересадили 19 органов.

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