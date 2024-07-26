С начала года в Казахстане в ДТП погиб 981 человек, - МВД

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CentralAsia (KZ) - С начала года в Казахстане зарегистрировано свыше 10 тыс. дорожно-транспортных правонарушений, в которых погиб 981 человек, сообщил в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев. Об этом пишет Власть.кз.

Среди основных причин ДТП председатель комитета назвал низкую дисциплину на дорогах. В частности, с начала года выявлено 5 млн 8 тыс. нарушений ПДД, 5 тыс. фактов выезда на встречную полосу, задержано 12 тыс. водителей в состоянии опьянения. В итоге, судами лишены права управления почти 14 тыс. водителей.

Кроме того, добавил он, за 6 месяцев 2024 года зарегистрировано 78 ДТП с участием электросамокатов, погибло 2 человека, травмировано 76 человек, а также выявлено свыше 12 тыс. нарушений правил дорожного движения.

«Безопасной дорожной инфраструктуры для самокатов у нас нет вообще или она только начинает создаваться. По нашим данным, в стране протяженность велополос и велодорожек составляет 586 км или 0,26% от протяжённости дорог в Казахстане, при этом подавляющее большинство приходится на Астану, Алматы и Акмолинскую область в Боровом. Годовой прирост велодорожек по всей стране составил всего 123 км», - объяснил Султанбаев.

Другой проблемой он назвал ситуацию с мопедами и скутерами, учет которых сегодня в Казахстане не ведется.

«За 6 месяцев текущего года с участием мопедов зарегистрировано 542 ДТП, погибло 27, травмировано 577 человек. В текущем году выявлено более 31 тыс. правонарушений, совершенных водителями мопедов», - привел статистику председатель комитета административной полиции.

Он напомнил, что на рассмотрении сената находятся поправки в законопроект «О дорожном движении», согласно которым предлагается ввести обязательную государственную регистрацию мопедов и получение водительского удостоверения категории А1.

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