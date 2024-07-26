Объем денежных переводов в Узбекистан за 6 месяцев 2024 года составил $6,5 млрд

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) - Объем трансграничных денежных переводов в Узбекистан составил 6,5 миллиардов долларов. Почти пять миллиардов долларов перечислили из России, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Об этом сообщил председатель Центробанка Узбекистана Мамаризо Нурмурадов.

«За январь – июнь 2024 года в Узбекистан поступило зарубежных денежных переводов на сумму 6,5 миллиардов долларов, из них 77 %, или 4,95 миллиарда долларов, – из России», – сказал Нурмурадов на пресс-конференции.

По данным главы Центробанка, объем денежных переводов за 6 месяцев этого года несколько снизился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Причина – значительное снижение числа трудовых мигрантов из Узбекистана, работающих в России.

По данным Нурмурадова, в первой половине текущего года выросли денежные переводы в Узбекистан из Казахстана ($347 млн), Южной Кореи ($267,3), Соединенных Штатов ($271 млн) и других стран.

Напомним, что, по данным ЦБ Узбекистана, с 2018 до 2023 годы доля денежных переводов от трудовых мигрантов составляла 16 % в доходах жителей нашей страны.