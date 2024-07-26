ВСУ отбили одну из наиболее масштабных атак армии РФ с прошлого года, - ISW

// Збройні Сили України

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Украины в среду сумели отбить одну из самых масштабных российских атак с октября 2023 года, сообщают эксперты американского Института изучения войны (ISW). Об этом пишет Би-Би-Си.

В его очередном отчете сказано, что российская атака с применением бронетехники была предпринята на рассвете 24 июля около Константиновки в Донецкой области, она началась после того, как армия РФ сумела приблизиться к юго-восточным окраинам этого города.

По данным бригады ВСУ, действующей на Кураховском направлении, российские силы большими силами атаковали украинские позиции, при этом в операции участвовали 11 танков, 45 бронемашин пехоты, боевая машина поддержки танков «Терминатор», 12 мотоциклов и примерно 200 военнослужащих.

Украинские военные утверждают, что колонны армии РФ были обнаружены при помощи воздушной разведки, после чего ВСУ открыли по ним огонь с применением артиллерии и дронов.

Российская техника также подрывалась на минах. Согласно сведениям ВСУ, были повреждены или уничтожены шесть российских танков, семь БМП и все 12 мотоциклов.

Как пишут авторы отчета ISW со ссылкой на ВСУ, российские войска начали отступать после уничтожения первой волны их техники. Последний раз Институт изучения войны фиксировал атаки подобного масштаба, то есть с использованием целого механизированного батальона, еще в начале российского наступления на Авдеевку в октябре 2023 года, сказано в сводке.

Армия РФ пытается наступать на Константиновку, чтобы захватить этот населенный пункт и перерезать важную для снабжения ВСУ трассу T-0524 на Угледар.

По мнению экспертов ISW, российским войскам вряд ли удастся достичь оперативно значимых успехов в районе, где была предпринята попытка наступления, поскольку там нет важных высот.

«Готовность российского военного командования потратить большое число бронемашин для достижения ограниченных тактических целей говорит о плохом долгосрочном планировании, — считают авторы сводки. — В среднесрочной и долгосрочной перспективе ограниченность технических ресурсов сделает такие провальные механизированные атаки более дорогостоящими».

В последние месяцы российская армия наступает на многих участках фронта и достигает некоторых успехов, в том числе в районе Покровска и Торецка.