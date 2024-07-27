ООН призывает мировое сообщество срочно пересмотреть климатические стратегии

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CentralAsia (KZ) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество срочно пересмотреть климатические стратегии после зафиксированного в понедельник самого жаркого дня в истории наблюдений.

Он подчеркнул, что экстремальные погодные явления становятся обычными и уже не ограничены конкретными регионами или краткими сроками.

«Аномальные температуры больше не ограничиваются одним днём, одной неделей или одним месяцем. Если что и объединяет наш разделённый мир, так это то, что все мы все чаще ощущаем жару», - заявил Гутерриш.

Он вновь призвал ведущие промышленные державы ускорить отказ от ископаемого топлива, отметив, что это одно из ключевых условий для замедления климатических изменений. Также необходимо усилить борьбу с неравенством, которое из-за изменений климата углубляется.

«G20 должна переключиться с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии и поддержать уязвимые страны и регионы. Национальные климатические планы должны показывать, как каждая страна будет способствовать достижению глобальных целей, согласованных на COP28», - добавил Гутерриш.

По данным Всемирной метеорологической организации ООН, в ближайшие пять лет климатические изменения принесут новые температурные рекорды из-за выбросов парниковых газов и смены фазы течений в Тихом океане, начавшейся в прошлом году.

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