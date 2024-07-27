Магнитная буря обрушится на Землю

CentralAsia (CA) - 25 июля Землю накрыла магнитная буря и 27 июля она станет мощнее. Об этом пишет Meteoagent.

Ожидается, что 27 июля буря достигнет К-индекса 5, соответствующего магнитной буре красного уровня. В настоящее время прогнозы указывают, что эта буря будет короткой и уже в воскресенье, 28 июля, ситуация начнет улучшаться.

Регулярные вспышки и взрывы на Солнце приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, способных быстро перемещаться в пространстве. Когда они достигают магнитосферы Земли, они вызывают активность, называемую учеными магнитной или солнечной бурей.

Магнитные бури имеют классификации - в зависимости от мощности, К-индекса и других параметров. Чем выше К-индекс - тем сильнее магнитная буря. Все бури красного уровня могут вызвать неприятные последствия - от сбоя в работе спутников, GPRS, радиосвязи до ухудшения самочувствия у людей.