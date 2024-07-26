Французские скоростные железные дороги подверглись нападению в день открытия Олимпиады

CentralAsia (CA) - Движение по сети скоростных французских железных дорог TGV в пятницу утром замедлилось, а местами остановилось. Это произошло после целого ряда «целенаправленных действий» злоумышленников. Об этом сообщило руководство государственной железнодорожной компании SNCF. Диверсии произошли в день открытия парижской Олимпиады.

Выступая перед журналистами, президент SNCF Жан-Пьер Фаранду сказал, что «праздник испорчен» для тех соотечественников, которые собирались приехать в Париж на Олимпиаду: «Сегодня атакованы главные линии, это атакованы французы».

По его словам, отмены и задержки поездов могут коснуться 800 тыс. пассажиров. Злоумышленники подожгли релейные шкафы, расположенные вдоль путей, и перерезали кабели, управляющие связью, светофорами и стрелками. На линии TGV Север это произошло в районе Арраса. На линии TGV Атлантика — между Парижем и Туром, на линии TGV Восток — возле Паньи-сюр-Мозель. На линии TGV Юго-Восток поджог удалось предотвратить, железнодорожные бригады застали злоумышленников и обратили их в бегство.

Жан-Пьер Фаранду говорит о том, что речь идет о целенаправленной и скоординированной акции.

За считанные часы до открытия летних Олимпийских игр в Париже французская железнодорожная компания SNCF заявила, что ее объекты — пути и вокзалы — подверглись вандализму в разных регионах страны. В частности, сообщается о поджогах.

В компании уверены, что цель атак — парализовать скоростное сообщение в стране.

Железнодорожное полотно повреждено на направлениях к западу, востоку и северу от Парижа. На станции «Монпарнас», откуда поезда уходят на запад Франции, утром в пятницу образовались огромные очереди.

Значительное количество поездов отменено. По словам представителей SNCF, в данный момент перебои в сообщении коснулись 800 тысяч пассажиров.

По словам представителей SNCF, судя по проданным билетам, пятница должна была стать одним из самых оживленных дней на французских железных дорогах: тысячи человек направлялись в Париж в день открытия Игр и тысячи собирались уехать из города в летние отпуска.

Напряженная ситуация сохранится как минимум до понедельника, пока идут восстановительные работы, заявляют в SNCF.

Также отменены или задержаны рейсы Eurostar, осуществляющие международное сообщение между Парижем и рядом европейских стран.

Министр транспорта Франции Патрис Вергрите заявил, что действия злоумышленников рассматриваются властями как уголовное преступление.