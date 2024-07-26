Трамп может одобрить ленд-лиз на $500 млрд для Украины, - экс-госсекретарь США М.Помпео

CentralAsia (CA) - Бывший госсекретарь США Майкл Помпео и американский лоббист Дэвид Урбан считают, что в случае победы на выборах Дональд Трамп может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере $500 млрд и снять все ограничения на тип и модификацию поставляемого ВСУ оружия.

Свои прогнозы относительно президентства Дональда Трампа господа Помпео и Урбан представили в колонке для The Wall Street Journal. Они считают, что господин Трамп будет продолжать поддерживать Украину, одновременно развивая американскую оборонную промышленность. Программа ленд-лиза, по их утверждению, позволит Украине занять у США столько средств, сколько ей нужно для приобретения американского оружия, и снизит нагрузку на американских налогоплательщиков.

Среди возможных шагов Дональда Трампа авторы материала также называют:

развитие энергетического потенциала США,

восстановление связи с Саудовской Аравией и Израилем для совместной работы против Ирана,

расширение санкций в отношении России,

увеличение размера военных расходов стран—членов НАТО до 3% ВВП.

В мае 2022 года президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, но на практике он не был применен ни разу. Закон должен был работать по аналогии с ленд-лизом времен Второй мировой войны, когда США поставляли союзникам военную помощь без предварительной оплаты. 30 сентября 2023 года закон прекратил свое действие.