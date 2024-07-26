Песков назвал катастрофой для будущего уровень рождаемости в России

// РИА Новости / Наталья Селиверстова

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что считает многодетных матерей героинями. По его словам, Россия близка к катастрофе из-за низкого коэффициента рождаемости — 1,4 (для естественного восполнения населения нужен коэффициент 2,1 на одну женщину детородного возраста).

«Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше. А справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости. Он у нас сейчас находится на страшно низком уровне — 1,4. Это сравнимо с европейскими странами, с Японией и так далее. Но это катастрофически для будущего нации», - сказал Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

Согласно данным Росстата по итогам 2023 года суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,41 — это минимальный показатель за последний 17 лет. При этом в 41 регионе этот коэффициент был ниже среднего по стране. В начале июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что снижение числа женщин репродуктивного возраста в России продлиться до 2046 года.