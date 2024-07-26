Парламентские выборы в Узбекистане назначены на 27 октября

CentralAsia (UZ) - Выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и местных советов назначены на 27 октября. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия.

Как пишет gazeta.uz, на выборах будут избраны 150 депутатов Законодательной палаты, 56 членов Сената, 65 депутатов Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, а также депутаты областных, Ташкентского и 208 районных (городских) кенгашей. Таким образом, в избирательном процессе ожидается участие около 30 тысяч кандидатов и около 90 тысяч их доверенных лиц, а также участие более 120 тысяч членов избирательных комиссий в качестве организаторов и более 70 тысяч местных и зарубежных (международных) наблюдателей, заявили в ЦИК.

Выборы впервые пройдут на основе мажоритарно-пропорциональной (смешанной) системы. В этой системе избирательные округа делятся на одномандатные и единый избирательный округ. 75 депутатов нижней палаты парламента будут избраны от одномандатных округов по мажоритарной системе (голосование за кандидата), остальные 75 — по пропорциональной, то есть на основе голосов, отданных политическим партиям (по партийным спискам).