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Банк России повысил ключевую ставку в попытке взять под контроль инфляцию

CentralAsia (CA) -  Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п. — с 16 до 18% годовых, говорится в сообщении регулятора. В предыдущий раз ЦБ менял ставку в декабре 2023 года, повысив ее с 15 до 16%. Об этом сообщает РБК.

«Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», — говорится в релизе ЦБ.

Регулятор повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 6,5–7% вместо 4,3-4,8% раньше. Инфляция снизится до 4–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, ожидает регулятор. Раньше ЦБ более уверенно прогнозировал, что «инфляция вернется к цели в 2025 году».

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