ФСБ задержала бывшего замминистра обороны России Дмитрия Булгакова

CentralAsia (CA) - Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков проходит по делу о коррупции, сообщает ФСБ. В министерстве Дмитрий Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение. Свой пост он занял 2008 году. В сентябре 2022 года его освободили от должности в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает Коммерсант.

«В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело коррупционной направленности, в рамках которого Дмитрию Булгакову, занимавшему в 2008-2022 годах должность заместителя министра обороны Российской Федерации. С фигурантом проводятся необходимые следственные действия»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Суд избрал в отношении Дмитрия Булгакова меру пресечения в виде заключения под стражу. Бывшего замминистра поместили в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Дмитрию Булгакову 69 лет. В 2022 году его освободили от должности замиминистра и перевели в Управление генеральных инспекторов Минобороны. В мае 2016 года он получил награду Герой РФ. Господин Булгаков отвечал в армии за техническое обеспечение — с 2015 по 2017 год курировал вопросы, связанные со строительством железнодорожной линии в обход Украины, также отвечал за снабжение российских войск в Сирии.



В апреле бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова арестовали по обвинению в мошенничестве. В течение месяца после ареста Тимура Иванова под стражу отправили еще троих генералов: начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и начальника главного управления связи Минобороны РФ Вадима Шамарина. Юрия Кузнецова и Вадима Шамарина обвинили в получении взяток, Ивана Попова — в мошенничестве. Также Тверской суд столицы арестовал на два месяца бывшего гендиректора Военно-строительной компании Минобороны, а ныне советника гендиректора одной из структур военного ведомства Андрея Белкова.