Монгольские военные врачи приняли роды в Ливане

CentralAsia (MNG) - Бригада монгольских врачей, работающая в составе миротворческой операции ООН UNIFIL в Ливанской Республике, успешно приняли роды.

Сообщается, что врачи — старший лейтенант Б. Цэрэнчунт и старший лейтенант Б. Билгуунцог 19 июля этого года оказали экстренную помощь гражданке Индонезии, у которой начались роды. После стабилизации состояния матери и ребенка их доставили в центральную больницу Тира.

Эти роды стали первыми в истории больницы UNIFIL+1.

Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL, аббр. от United Nations Interim Force In Lebanon) — миротворческие силы ООН, размещённые в южном Ливане (город Накура), на границе с Израилем в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН № 425 от 19 марта 1978 года и продлеваемым каждые полгода временным мандатом.

По состоянию на 30 ноября 2013 года общая численность международного контингента ООН составляла 15 000 человек (10 200 военнослужащих 31 государств, помимо наблюдателей и гражданских лиц).

Задачами сил ООН является поддержание спокойствия на израильско-ливанской границе.

источник: middleasiannews.com

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