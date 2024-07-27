Продолжение мобилизации в России не обсуждается, - Песков

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CentralAsia (CA) - Продолжение мобилизации в России не обсуждается, сообщил «РИА Новости» представитель президента Дмитрий Песков.

«О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет», — сказал он. Так Песков ответил на вопрос, достаточно ли добровольцев или потребуются новые мобилизованные.

В середине июня президент России Владимир Путин рассказал, что в зоне СВО на Украине находятся почти 700 тысяч человек. Незадолго до этого Путин указал, что необходимости в мобилизации нет.