В Таиланде 50 млн жителям с низким доходом раздадут по 275 долларов
- Азия и мир, общество
- 11:19, 27 июля 2024
- Просмотров: 0
CentralAsia (CA) - Правительство Таиланда планирует раздать 50 млн жителей с низким доходом по 10 тысяч бат (275 долларов), сообщает издание Business Insider.
Таиланд стал последней страной, которая экспериментировала с программой раздачи денег, надеясь, что это поможет ее экономике восстановиться после спада, вызванного пандемией.
Премьер-министр Сеттха Тхависин заявил, что программа, получившая название "Цифровой кошелек", будет предлагать выплаты в размере 10 000 бат или около 275 долларов США любому, кто зарабатывает менее 840 000 бат или 23 000 долларов США в год.
Поясняется, что речь идет, примерно, о двух третей населения. Как сообщил премьер, около 50 миллионов человек, вероятно, будут иметь право участвовать в ней.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.