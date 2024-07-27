В Таиланде 50 млн жителям с низким доходом раздадут по 275 долларов

CentralAsia (CA) - Правительство Таиланда планирует раздать 50 млн жителей с низким доходом по 10 тысяч бат (275 долларов), сообщает издание Business Insider.

Таиланд стал последней страной, которая экспериментировала с программой раздачи денег, надеясь, что это поможет ее экономике восстановиться после спада, вызванного пандемией.

Премьер-министр Сеттха Тхависин заявил, что программа, получившая название "Цифровой кошелек", будет предлагать выплаты в размере 10 000 бат или около 275 долларов США любому, кто зарабатывает менее 840 000 бат или 23 000 долларов США в год.

Поясняется, что речь идет, примерно, о двух третей населения. Как сообщил премьер, около 50 миллионов человек, вероятно, будут иметь право участвовать в ней.