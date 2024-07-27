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Как прошло открытие Олимпийских игр в Париже? Фото

CentralAsia (CA) -  В Париже 26 июля состоялось открытие летних Олимпийских игр. Парад прошел не на стадионе, а на лодках по реке Сене.

Первой по традиции плыла сборная родоначальницы Игр - Греции. Делегации появлялись в алфавитном порядке. Маршрут движения лодок составил около 6 км, а финальное шоу прошло на площади Трокадеро.

Олимпийский огонь зажгли дзюдоист Тедди Ринер и бегунья Мари-Жозе Перек - воздушный шар с ним поднялся в небо над французской столицей.

За церемонией открытия, по данным организаторов, наблюдали около 320 тыс. человек, в том числе примерно 100 глав государств и правительств.

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