Меган все еще опасно возвращаться в Британию, - Принц Гарри

CentralAsia (CA) - Младший сын короля Карла III, герцог Сассекский, заявил, что возвращаться в Великобританию для его жены Меган всё ещё небезопасно. По его мнению, на неё может быть совершено нападение.

Гарри сказал об этом в интервью, опубликованном после подачи иска против компании Mirror Group Newspapers (MGN). Он отметил, что газетчики сыграли ключевую роль в его фактическом разрыве с семьёй.

На вопрос о том, не привлекают ли судебные баталии больше внимания к паре, стремящейся избегать публичности, Гарри ответил: «Внимания к нам и так более чем достаточно».

«Меня вынудили зайти слишком далеко, — объяснил он. — Достаточно одного человека, который прочитает все публикации и решит действовать. И неважно, будет ли это нож или кислота».

«Что бы это ни было, у меня это вызывает искреннее беспокойство, — резюмировал он. — И это одна из причин, по которой я не хочу возвращать свою жену в эту страну».

Герцога также спросили, почему он в заявлении в Высокий суд утверждает, что королева Елизавета II поддержала его намерение подать в суд на News Group Newspapers (NGN), издателей газеты Sun и ранее существовавшей News Of The World.

«Мне бы хотелось... — начал Гарри, но не договорил и начал заново. — Мы с ней много разговаривали перед её смертью, и конкретно это она очень поддержала».