В Узбекистане половина абитуриентов провалила государственные экзамены
- Узбекистан, общество
- 11:59, 27 июля 2024
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане прошли государственные экзамены. Они продолжились 12 дней и принял участие 737 тыс. 351 абитуриент.
Результаты абитуриентов, прошедших тестирование, опубликованы на сайте mandat.uzbmb.uz.
345 869 абитуриентов, прошедших тест, не набрали минимальные 56,7 балла, необходимых для поступления. Это — 46,9 % всех абитуриентов. В 2023 году 49,4 %, или 439 тысяч абитуриентов, не смогли набрать 56,7 балла.
Остальным 391 482, или 53,1 % абитуриентов, удалось набрать баллы выше минимального проходного порога.
Самые высокие средние баллы у абитуриентов из Бухарской, Ташкентской и Ферганской областей. Средние баллы в разрезе регионов следующие:
- Бухарская область – 75,9 баллов;
- город Ташкент — 74,6 балла;
- Ферганская область — 69,9 баллов;
- Наманганская область – 68 баллов;
- Хорезмская область – 68 баллов;
- Навоийская область — 67,2 балла;
- Самаркандская область – 67 баллов;
- Кашкадарьинская область — 65,9 балла;
- Джизакская область – 65,5 баллов;
- Сурхандарьинская область – 64,7 балла;
- Ташкентская область – 64 балла;
- Андижанская область — 63,5 балла;
- Республика Каракалпакстан — 63,3 балла;
- Сырдарьинская область — 62,8 балла
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