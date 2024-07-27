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В Узбекистане половина абитуриентов провалила государственные экзамены

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане прошли государственные экзамены. Они продолжились 12 дней и принял участие 737 тыс. 351 абитуриент.

Результаты абитуриентов, прошедших тестирование, опубликованы на сайте mandat.uzbmb.uz.

345 869 абитуриентов, прошедших тест, не набрали минимальные 56,7 балла, необходимых для поступления. Это — 46,9 % всех абитуриентов. В 2023 году 49,4 %, или 439 тысяч абитуриентов, не смогли набрать 56,7 балла.

Остальным 391 482, или 53,1 % абитуриентов, удалось набрать баллы выше минимального проходного порога.

Самые высокие средние баллы у абитуриентов из Бухарской, Ташкентской и Ферганской областей. Средние баллы в разрезе регионов следующие:

  • Бухарская область – 75,9 баллов;
  • город Ташкент — 74,6 балла;
  • Ферганская область — 69,9 баллов;
  • Наманганская область – 68 баллов;
  • Хорезмская область – 68 баллов;
  • Навоийская область — 67,2 балла;
  • Самаркандская область – 67 баллов;
  • Кашкадарьинская область — 65,9 балла;
  • Джизакская область – 65,5 баллов;
  • Сурхандарьинская область – 64,7 балла;
  • Ташкентская область – 64 балла;
  • Андижанская область — 63,5 балла;
  • Республика Каракалпакстан — 63,3 балла;
  • Сырдарьинская область — 62,8 балла

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