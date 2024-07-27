За несколько часов до открытия Олимпиады в Париже железнодорожная компания сообщила о вандализме на объектах

CentralAsia (CA) - За несколько часов до открытия летних Олимпийских игр в Париже французская железнодорожная компания SNCF сообщила о вандализме на своих объектах — путях и вокзалах — в различных регионах страны.

По данным компании, были зафиксированы поджоги. В компании уверены, что цель атак — парализовать скоростное сообщение в стране.

Железнодорожное полотно повреждено на направлениях к западу, востоку и северу от Парижа в промежутке между 01:00 и 05:30 по местному времени. На парижском вокзале Монпарнас, откуда поезда уходят на запад Франции, утром в пятницу образовались огромные очереди.

Значительное количество поездов отменено. По словам представителей SNCF, в пятницу перебои в сообщении ощутили на себе порядка 250 тысяч пассажиров, а за предстоящие выходные их число возрастет до 800 тыс.

По словам представителей SNCF, судя по проданным билетам, пятница должна была стать одним из самых оживленных дней на французских железных дорогах: тысячи людей направлялись в Париж в день открытия Игр и тысячи собирались уехать из города в летние отпуска.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что диверсии были хорошо подготовлены и скоординированы.

Представитель Национального олимпийского и спортивного комитета Франции (CNOSF) Давид Лаппартьен заверил, что, насколько ему известно, ни один участник Игр от «актов саботажа» не пострадал.