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На церемонии открытия Олимпиады перепутали Южную Корею с КНДР. МОК опубликовал извинения

CentralAsia (CA) -  В церемонии открытия летних Олимпийских игр сборную Южной Кореи объявили как команду Северной Кореи, сообщает издание Yonhap.

Во время прохода делегации Южной Кореи по набережной французские и англоязычные дикторы объявили страну как Корейскую Народно-Демократическую Республику. Делегация Южной Кореи была 48-й на параде, а сборная КНДР — 153-й.

Министерство спорта Южной Кореи требует встречи с президентом МОК Томасом Бахом из-за ошибки дикторов и требует объяснений от МОК и местного оргкомитета.

МОК опубликовал извинения на корейскоязычном аккаунте в X, заявив: «Мы глубоко извиняемся за ошибку при представлении южнокорейской делегации во время церемонии открытия».

Извинения на англоязычных аккаунтах МОК пока не опубликованы.

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