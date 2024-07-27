Глава Минобразования Таджикистана выразил обеспокоенность недостаточным знанием русского языка у выпускников школ

CentralAsia (TJ) - Министр образования и науки Таджикистана Рахим Саидзода выразил обеспокоенность по поводу недостаточного знания русского языка выпускниками школ.

Как он рассказал на пресс-конференции, после окончания 11 класса некоторые школьники не знают русского языка на базовом уровне и, это вызывает тревогу.

Он сообщил, что для улучшения ситуации министерство разработало специальную программу «Муносибати босалохият» (Компетентное отношение), в рамках которой переработаны типовые учебные программы.

Саидзода сказа, что в настоящее время в учебных заведениях проводятся мероприятия по этой программе для учителей, а для мотивации школьников подготовлены новые учебники по русскому языку. «Программа обновлена, и новые книги мотивируют детей. Мы надеемся, что все наши усилия помогут в развитии знаний иностранных языков», - отметил министр.

Глава ведомства также сообщил, что лично сам предложил изменить методику преподавания русского языка в школах.

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