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В Узбекистане убили семью из пяти человек, дом подожгли
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Янгиюльском районе Ташкентской области расследуется умышленное убийство семьи из пяти человек. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Узбекистана.

Утром 26 июля в УЧС поступило сообщение о пожаре в одном из домов.

После тушения пожара в доме были обнаружены пять тел с признаками насильственной смерти — 33-летнего мужчины, 25-летней женщины и детей 6, 3 и 2 лет.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса — умышленное убийство. Оперативно-следственная группа ведёт расследование.

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