В Казахстане ожидается сильная жара

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CentralAsia (KZ) - Сильную жару в Алматы обещает Управление краткосрочных прогнозов погоды РГП «Казгидромет».

27 июля в городе днем температура будет +36-38 градусов, в 28 июля – 35-37. Погода будет без осадков.

В Шымкенте в ближайшие два дня тоже будет 36-38 градусов. В Конаеве прогнозируется очень сильная жара – до 41 градуса. В Талдыкоргане термометр покажет 39. Дожди обещают в Петропавловске, Костанае, Павлодаре, Караганде и Актау.

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