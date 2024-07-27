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Премьер-министр Индии посетит Киев
Нарендра Моди
Нарендра Моди

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Украину 23 августа для встречи с президентом Владимир Зеленский. Об этом сообщают местные СМИ.

Моди впервые посетит Киев с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Сообщается, что Зеленский в телефонном разговоре в последние месяцы пригласил индийского лидера посетить Украину.

Российское агентство ТАСС, ссылаясь на источник в парламенте Индии, пишет, что Моди может предложить Москве и Киеву свое посредничество в мирных переговорах.

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