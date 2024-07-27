Премьер-министр Индии посетит Киев
- Азия и мир, политика
- 16:25, 27 июля 2024
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Нарендра Моди
CentralAsia (CA) - Премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Украину 23 августа для встречи с президентом Владимир Зеленский. Об этом сообщают местные СМИ.
Моди впервые посетит Киев с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.
Сообщается, что Зеленский в телефонном разговоре в последние месяцы пригласил индийского лидера посетить Украину.
Российское агентство ТАСС, ссылаясь на источник в парламенте Индии, пишет, что Моди может предложить Москве и Киеву свое посредничество в мирных переговорах.
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