Премьер-министр Индии посетит Киев

Нарендра Моди

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Украину 23 августа для встречи с президентом Владимир Зеленский. Об этом сообщают местные СМИ.

Моди впервые посетит Киев с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Сообщается, что Зеленский в телефонном разговоре в последние месяцы пригласил индийского лидера посетить Украину.

Российское агентство ТАСС, ссылаясь на источник в парламенте Индии, пишет, что Моди может предложить Москве и Киеву свое посредничество в мирных переговорах.