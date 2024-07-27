The New York Times сообщил подробности телефонного разговора глав Минобороны России и США

CentralAsia (CA) - Газета The New York Times со ссылкой на три источника сообщила о подробностях телефонного разговора министра обороны России Андрея Белоусова и главы американского военного ведомства Ллойда Остина 12 июля.

Как сообщает издание, разговор произошел по инициативе российской стороны в связи с подготовкой Украиной «тайной операции против России». Власти США подобными данными не владели.

12 июля зампредставителя Минобороны США Сабрина Сингх сообщила о телефонном разговоре господ Белоусова и Остина. Подробностей диалога министров она не привела. Российское военное ведомство об этом разговоре не сообщало. До этого Андрей Белоусов и Ллойд Остин созванивались 25 июня по инициативе американской стороны.

По данным NYT, господин Белоусов инициировал разговор, чтобы «передать предупреждение» о готовящейся Украиной операции против России. По словам источников издания, российские власти считали, что операция одобрена США. При этом, как утверждают собеседники NYT, американские власти «были удивлены этим обвинением» и «не знали о каком-либо подобном заговоре».

Американская сторона «серьезно отнеслась» к информации от России и передала украинцам сообщение, в котором попросила не реализовывать план, если такой имеется, отмечают собеседники. NYT пишет, что нельзя понять, насколько реальной была угроза операции и какую форму она могла бы принять.