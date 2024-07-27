В Узбекистане задержали граждан, незаконно отправлявших людей в США

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане задержали несколько лиц, которые пытались незаконно провезти узбекистанцев в США. Об этом сообщает Служба государственной безопасности и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре с страны.

В Ташкенте задержан житель Намангана, 1992 года рождения, который обещал отправить гражданина, проживающего в Алтынсайском районе Сурхандарьинской области в США по маршруту «Ташкент-Стамбул-Мадрид-Тихуана» через своих знакомых, работающих на высоких должностях, и оформить необходимые визовые документы за 334 млн сумов.

В другом случае правоохранители провели мероприятие в Чиназском районе Ташкентской области, где был задержан житель, 1969 года рождения, который через своих знакомых обещал оформить документы и визы для трех граждан для поездки в США за 42 тысячи долларов, из которых он получил аванс в размере 28 800 долларов.

Житель Самарканда обманным путем завоевал доверие гражданина, проживающего в Навои, и оформил на его имя визу и другие необходимые документы, обещая отправить его в США по маршруту «Турция-Европейские страны-Мексика» за 17 500 долларов. Однако он был задержан с вещественными доказательствами, когда получил аванс в размере 6 тысяч долларов сотрудниками СГБ Навоийской области и территориального управления Департамента при Генеральной прокуратуре.

В другом случае житель Ургутского района Самаркандской области, 1989 года рождения, был задержан с вещественными доказательствами, когда получил аванс в размере 6200 долларов за обещание отправить гражданина, проживающего в Учкудукском районе, в США через Турцию и Мексику и устроить его на работу за 19 тысяч долларов.

Житель Шараф-Рашидовского района, 1988 года рождения, обещал отправить гражданина, проживающего в Джизаке, на работу в США, хотя не имел на это полномочий. В апреле-мае 2023 года он получил 14 300 долларов и отправил его в Южно-Африканскую Республику, оставив его в безвыходном положении в другой стране. Затем он потребовал у его отца дополнительные 6700 долларов для отправки его в США. Он был задержан с вещественными доказательствами сотрудниками СГБ Джизакской области и органами внутренних дел при получении требуемой суммы.

В настоящее время в отношении этих лиц возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, и ведутся следственные действия.