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Эрдоган и Асад могут провести встречу в августе, - Turkiye

CentralAsia (KZ) -  Представители спецслужб Турции и Сирии за последний месяц провели три раунда переговоров по вопросу организации встречи президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада, сообщает Turkiye со ссылкой на источник.

Президенты двух стран могут встретиться в августе на пограничном КПП впервые с 2011 года.

Издание пишет, что процесс подготовки встречи «продвигается очень быстро». Также к встрече «может быть привлечен» российский президент Владимир Путин.

24 июля глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что работает над организацией встречи господ Эрдогана и Асада. При этом министр отметил, что говорить о чем-то конкретном «пока преждевременно». Сирийский президент говорил, что готов к встрече с турецким коллегой, если она «будет отвечать интересам страны». Президент Турции допускал тройные переговоры с Владимиром Путиным и Башаром Асадом.

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