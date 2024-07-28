Илон Маск назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже проявлением «неуважения к христианам»
- Азия и мир, политика
- 3:01, 28 июля 2024
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CentralAsia (CA) - Американский предприниматель Илон Маск заявил, что церемония открытия Олимпиады в Париже показала «неуважение к христианам».
«Это было крайне неуважительно к христианам», - написал он в соцсети X, комментируя видео, на котором участники церемонии сделали пародию на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».
Олимпийские игры завершатся 11 августа.
Reject degeneracy pic.twitter.com/Nizpj1dqH5— Natalie F Danelishen (@Chesschick01) July 26, 2024
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