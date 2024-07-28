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В Казахстане в фонтане погиб ребенок

CentralAsia (KZ) -  В Атырау в фонтане погиб малолетний ребенок. Его ногу затянуло циркулярным насосом внутри конструкции, передает Tengrinews.kz.

Инцидент произошел 26 июля.

«По данному факту зарегистрировано уголовное дело, ведется комплексное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия», - сообщили в Департаменте полиции Атырауской области.

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