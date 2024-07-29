Фоторепортаж — От поля до человека. Как обстоят дела с производственной безопасностью в России?

CentralAsia (CA) - По данным Всемирной продовольственной программы ООН, в 2024 году по всему миру в 72 странах, где работает ВПП и где имеются данные, до 309 млн человек сталкиваются с острой нехваткой продовольствия.

В связи с этим журналисты из Кыргызстана 22-27 июля посетили Россию с пресс-туром на тему «Продовольственная безопасность – залог будущего».

Делегация побывала в Москве и Санкт-Петербурге, где представителей СМИ ознакомили с техникой, технологиями и разработками, которые помогают перерабатывать, хранить зерно и продукты, а также обеспечивать урожаи, способные удовлетворить потребности страны.

В рамках пресс-тура делегация посетила стратегические российские предприятия, обеспечивающие продовольственную безопасность страны, а также пообщалась с экспертами на актуальные темы и о практиках по каждому из следующих направлений:

- биотехнологии

- техническое обеспечение

- обеспечение урожайности и интеллектуальное земледелие

Москва

В день прибытия в Москве прошел круглый стол, где представители СМИ и российские эксперты обсудили современные тенденции в области продовольственной безопасности.

Специалисты рассказали об инновационном развитии агропромышленного комплекса в России и влиянии различных факторов на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

По итогам дискуссии пришли к выводу, что решение проблем продовольственной безопасности выходит за рамки национальных мощностей и требует комплексного подхода, основанного на тесном межгосударственном сотрудничестве и научно-технологическом развитии.

Тимирязевкая академия

Журналисты посетили Российский государственный аграрный университет— МСХА имени К.А. Тимирязева. Он входит в консорциум НЦМУ «Агротехнологии будущего» (университеты и научные центры, которые посетили представители СМИ, также входит в этот консорциум).

Там делегации показали поля, плантации, теплицы, где исследуют, выращивают и практикуют различные виды сельскохозяйственной продукции и растений. Также показали научные центры, лаборатории, технологии с использованием искусственного интеллекта и спутниковых снимков, разные приспособления, беспилотники и тд.

В академии ежегодно обучаются 40-60 студентов из Кыргызстана.

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Делегации устроили экскурсию по Москве. Посетили ВДНХ, Храм Христа Спасителя, Красную площадь и другие достопримечательности.

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Санкт-Петербург

В ходе пресс-тура посетили Санкт-Петербургский государственный университет. Участникам прочли лекции и провели экскурсию по местному ресурсному центру. Делегация смогла вживую увидеть эксперименты специалистов СПбГУ в области генетики растений, процесс изготовления экспериментальных биопрепаратов для сельского хозяйства, а также современное оборудование, которое ученые используют в своей работе.

Кроме того, рассказали о генетических особенностях ржи с точки зрения продовольственной безопасности, а также о генно-модифицированных продуктах, которые нас окружают, в чем разницу между их видами.

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Всероссийский институт генетических ресурсов растений

Следующим пунктом программы стало посещение Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Николая Ивановича Вавилова. Здесь журналисты вживую увидели крупнейшую в мире коллекцию генетических ресурсов растений. Николай Иванович Вавилов и его последователи собирали ее. Также увидели кабинет ученого.

Представители СМИ вместе со специалистами поучаствовали в подготовке генетического банка семян к помещению в криохранилище — именно в ней сейчас хранятся образцы из коллекции.

Журналисты посетили отдел агроботаники и in situ сохранения генетических ресурсов, где находится гербарий с культурными и сорными растениями, а также их дикими родичами.

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«Таурас-Феникс»

Также делегация посетила завод «Таурас-Феникс» по производству оборудования для автоматизации процессов фасовки и упаковки товаров. Делегации провели экскурсию по заводу и рассказали о ее работе.

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Также провели обзорную экскурсию по северной столице России. Посетили Исаакиевскую площадь, прогулялись по главной улице Питера — Невской, по реке Нива, увидели крейсер Аврору, Эрмитаж.

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Инновационный центр Сколково

26 июля делегация снова отправилась в Москву. Там она посетила Инновационный центр Сколково, а именно офис компании «Уралхим Инновация». Участники увидели оборудование, которое используют сотрудники центра для разработки новых технологий в производстве минеральных удобрений и химической продукции.

Также представителей СМИ познакомили с разработанными в Группе «Уралхим» IT-решениями, которые уже сейчас применяются в агробизнесе. Среди них — интеллектуальная система контроля посевов, а также различные цифровые продукты, которые облегчают работу фермеров.

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