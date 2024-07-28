Совместное заявление о всеобъемлющем стратегическом диалоге между США и Монголией

CentralAsia (MNG) - Следующее заявление было совместно опубликовано Соединенными Штатами и Монголией по случаю успешного завершения Первого всеобъемлющего стратегического диалога между Соединенными Штатами и Монголией в Вашингтоне, округ Колумбия:

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 23 июля приветствовал министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх в Вашингтоне, округ Колумбия, для участия в первом Всеобъемлющем стратегическом диалоге между США и Монголией. Две страны обсудили конкретные шаги по развитию двусторонних отношений и развитию нашего стратегического партнерства с третьим соседом, основанного на общих демократических ценностях и уважении суверенитета, верховенства закона, надлежащего управления и прав человека.

Наша общая вера в сильные демократические институты, верховенство закона и уважение прав человека является основой отношений США и Монголии. Обе страны также по-прежнему привержены укреплению и расширению прав и возможностей организаций гражданского общества, которые играют важную роль в наших демократиях.

Соединенные Штаты и Монголия подтвердили важность соблюдения международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций и принципы суверенного равенства, уважения политической независимости и территориальной целостности государств, а также запрета на угрозу силой или ее применение.

Соединенные Штаты также приветствуют многолетнюю поддержку Монголией миротворческих операций Организации Объединенных Наций.

Экономическое сотрудничество и устойчивость

Соединенные Штаты и Монголия продолжают сотрудничать в областях, представляющих взаимный интерес, включая чистую энергетику, важнейшие полезные ископаемые, продовольственную безопасность и цифровую экономику.

Повышение экономической устойчивости и безопасности является общим приоритетом как для Соединенных Штатов, так и для Монголии. Опираясь на наш недавний прогресс и достижения в сотрудничестве в области авиации, такие как подписание Соглашения по открытому небу в 2023 году, наши совместные усилия по запуску прямых пассажирских рейсов между нашими двумя странами в ближайшем будущем имеют решающее значение для Монголии, не имеющей выхода к морю. Расширение связей между Соединенными Штатами и Монголией, несомненно, придаст дополнительный импульс расширению торговли и обогащению экономического сотрудничества, а также дальнейшему углублению наших существенных связей между людьми.

Связи между людьми

Связи между людьми являются важнейшим элементом наших двусторонних отношений. Соединенные Штаты и Монголия приветствуют партнерство между университетами обеих стран, которое только углубит трансграничные образовательные возможности.

Соединенные Штаты и Монголия также по-прежнему привержены реализации программ, способствующих гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин, установлению стратегических партнерств между университетами и развитию лидерских качеств посредством инициатив в области профессионального образования для будущих лидеров государственной политики. Обе стороны выразили готовность к совместной работе по созданию возможностей обучения для монгольских преподавателей английского языка. Обе стороны также выразили глубокую заинтересованность в работе над Соглашением о культурных ценностях, которое поможет предотвратить незаконный оборот культурных ценностей из Монголии и укрепить сотрудничество в области защиты и законного обмена культурными ценностями.

источник: middleasiannews.com

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