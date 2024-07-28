В Монголии начались международные военные учения Khaan Quest-2024. ФОТО

CentralAsia (MNG) - 27 июля на полигоне «Таван Толгой» стартовали ежегодные многонациональные миротворческие учения Khaan Quest-2024 или «В поисках Хаана-2024». Их официальное открытие состоялось в находящемся в 65 км от Улан-Батора объединенном учебном центре по поддержке миротворческой деятельности ВС Монголии. Эти маневры устраиваются ежегодно.

Ежегодные международные военные учения Khaan Quest-2024 (В поисках Хаана) проходят с 27 июля по 9 августа и направлены на повышение оперативной совместимости стран-участниц во время миротворческих миссий в многонациональной среде.

В них принимают участие военные контингенты из более чем 1000 миротворцев 23 государств включая Монголию, США, Китай, Республику Корея, Турецкую Республику, Катар, Индию и Японию. Также участвуют наблюдатели из ряд стран, в том числе Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Арабской Республики Египет и Исламской Республики Пакистан.

Организаторами этих учений стали Вооруженные силы Монголии и Тихоокеанское командование Вооруженных сил США. Учения проводятся с 2003 года под кодовым названием «Хааны эрэлд» (Khaan quest) с целью содействия стабильности и безопасности в Азии. С 2006 года двусторонние учения стали многонациональными миротворческими.

Цель проведения ежегодных учений – отработка техники и методов проведения операций по поддержанию мира армейскими составами Вооруженных сил Монголии и стран-участников, увеличение потенциала и развитие военного сотрудничества.

источник: middleasiannews.com

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