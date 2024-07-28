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В Китае в результате оползня погибли 12 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  На территорию Южного Китая обрушился тайфун «Гаеми». Из-за обильных осадков в городе Хэнъян сошел оползень. 12 человек погибли, еще 6 —пострадали.

Власти города выпустили предупреждение о возможном наводнении, передает Reuters.

В городе Линьцзян во время спасательных работ после тайфуна пропали без вести заместитель мэра и еще один чиновник. Из региона из-за непогоды эвакуировали около 300 тыс. человек.

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