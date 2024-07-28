Армия Израиля подтвердила нанесение ударов по нескольким населенным пунктам Ливана

// REUTERS

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение ударов по нескольким населенным пунктам Ливана. Вчера, 27 июля, власти Израиля сообщили об атаке ливанского движения «Хезболла» по территории Голанских высот.

«За ночь израильские ВВС нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболлы" как в глубине ливанской территории, так и на юге Ливана, включая тайники с оружием и объекты террористической инфраструктуры»,— сообщил ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Вечером 27 июля север Израиля подвергся массированному обстрелу с территории Ливана. По информации ЦАХАЛа, на территории Голанских высот погибли 12 человек. Израиль утверждает, что удары нанесла «Хезболла» при помощи иранских ракет. Само движение причастность к атакам отрицает.