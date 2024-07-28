В Узбекистане сообщили о возобновлении веерных отключений из-за рекордного потребления электричества

CentralAsia (UZ) - В Минэнерго Узбекистана сообщили о новых рекордах использования электроэнергии в стране и заявили о готовности ввести временные отключения в Ташкенте, чтобы избежать аварий, передает Podrobno.uz.

Недельные показатели использования электроэнергии в Узбекистане на фоне жары увеличились на 16,5 млн киловатт-часов – на 7,1%.

В частности, 26 июля в Ташкенте был поставлен новый абсолютный рекорд по энергопотреблению. Такая ситуация приводит к перегрузкам и перебоям в электроснабжении.

В связи с этим министерство опубликовало объявление.

«Ситуация требует введения краткосрочных временных ограничений для потребителей Ташкента, чтобы предотвратить системные аварии и предотвратить массовые отключения электричества», - говорится в нем.

В ведомстве отметили, что это экстренные меры, и они вводятся на короткий период времени. В противном случае могут возникнуть критические повреждения энергетической инфраструктуры, ремонт которой займет слишком много времени.

Энергетики также попросили содействия граждан – экономить электроэнергию, не используя электроприборы без особой необходимости.