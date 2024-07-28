Германия планирует депортировать преступников-исламистов в Сирию и Афганистан

CentralAsia (CA) - Министерство внутренних дел Германии ведет конфиденциальные переговоры с Сирией и Афганистаном о депортации в эти страны беженцев, представляющих общественную опасность. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

По словам министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер, в эти страны планируется депортировать преступников-исламистов.

«Интересы безопасности Германии, безусловно, стоят для меня на первом месте. Мы хотим последовательно депортировать, в частности, исламистов и насильников»,— сказала министр.

Она отметила, что те, кто не имеет права оставаться в Германии, должны покинуть страну как можно быстрее.

Как пишет Bild am Sonntag, сейчас в Германии проживает почти 1 млн человек из Сирии и более 400 тыс. из Афганистана, подавляющее большинство из них — беженцы или просители убежища. По данным газеты, глава МИД Германии Анналена Бербок на конфиденциальных переговорах заявила о серьезных рисках для безопасности беженцев в Сирии. По данным МИДа, во всех частях страны идут боевые действия различной интенсивности.