Эрдоган дал пощечину ребенку, не поцеловавшему ему руку

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину ребенку, который не поцеловал ему руку на церемонии вручения ключей от квартир пострадавшим от землетрясения жителям в его родном городе Ризе.



Мальчик не сразу догадался поцеловать руку первого лица государства. Рядом стоящие взрослые подсказали малышу «приложиться к ручке».