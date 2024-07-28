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Эрдоган дал пощечину ребенку, не поцеловавшему ему руку

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину ребенку, который не поцеловал ему руку на церемонии вручения ключей от квартир пострадавшим от землетрясения жителям в его родном городе Ризе.

Мальчик не сразу догадался поцеловать руку первого лица государства. Рядом стоящие взрослые подсказали малышу «приложиться к ручке».

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