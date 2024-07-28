Эрдоган дал пощечину ребенку, не поцеловавшему ему руку
- Азия и мир, общество
- 20:04, 28 июля 2024
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CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину ребенку, который не поцеловал ему руку на церемонии вручения ключей от квартир пострадавшим от землетрясения жителям в его родном городе Ризе.
Мальчик не сразу догадался поцеловать руку первого лица государства. Рядом стоящие взрослые подсказали малышу «приложиться к ручке».
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