В Венесуэле проходят выборы президента страны
- Азия и мир, политика
- 20:48, 28 июля 2024
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CentralAsia (CA) - В Венесуэле начались выборы президента страны.
Действующий президент Николас Мадуро, занявший этот пост после смерти Уго Чавеса в 2013 году, баллотируется на третий срок подряд. Главный соперник Мадуро — бывший дипломат Эдмундо Гонсалес. Его поддерживает коалиция оппозиционных партий.
Избирательные участки закроются в 22:00 местного времени.
Президента страны избирают на шестилетний срок, который будет отсчитываться с 10 января 2025 года.
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