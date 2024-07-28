В Венесуэле проходят выборы президента страны

CentralAsia (CA) - В Венесуэле начались выборы президента страны.

Действующий президент Николас Мадуро, занявший этот пост после смерти Уго Чавеса в 2013 году, баллотируется на третий срок подряд. Главный соперник Мадуро — бывший дипломат Эдмундо Гонсалес. Его поддерживает коалиция оппозиционных партий.

Избирательные участки закроются в 22:00 местного времени.

Президента страны избирают на шестилетний срок, который будет отсчитываться с 10 января 2025 года.