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В Венесуэле проходят выборы президента страны

CentralAsia (CA) -  В Венесуэле начались выборы президента страны.

Действующий президент Николас Мадуро, занявший этот пост после смерти Уго Чавеса в 2013 году, баллотируется на третий срок подряд. Главный соперник Мадуро — бывший дипломат Эдмундо Гонсалес. Его поддерживает коалиция оппозиционных партий.

Избирательные участки закроются в 22:00 местного времени.

Президента страны избирают на шестилетний срок, который будет отсчитываться с 10 января 2025 года.

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