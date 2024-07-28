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В Узбекистане убили семью из 5 человек. Подозреваемого задержали
Предыстория: В Узбекистане погибли пять человек, дом подожгли

CentralAsia (UZ) -  Правоохранители задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве пяти человек в Янгиюльском районе, сообщает Podrobno.uz.

В одном из домов Ташкентской области обнаружили тела пяти человек с различными телесными повреждениями – мужчины, женщины и троих детей. После расправы злоумышленник поджег дом.

В Генеральной прокуратуре отметили, что задержанный является родственником убитого главы семьи. По предварительным данным, причиной преступления стал долг.

Следственные действия продолжаются.

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