В Узбекистане убили семью из 5 человек. Подозреваемого задержали

CentralAsia (UZ) - Правоохранители задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве пяти человек в Янгиюльском районе, сообщает Podrobno.uz.

В одном из домов Ташкентской области обнаружили тела пяти человек с различными телесными повреждениями – мужчины, женщины и троих детей. После расправы злоумышленник поджег дом.

В Генеральной прокуратуре отметили, что задержанный является родственником убитого главы семьи. По предварительным данным, причиной преступления стал долг.

Следственные действия продолжаются.