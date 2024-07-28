В Узбекистане убили семью из 5 человек. Подозреваемого задержали
- Узбекистан, происшествия
- 20:53, 28 июля 2024
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|Предыстория: В Узбекистане погибли пять человек, дом подожгли
CentralAsia (UZ) - Правоохранители задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве пяти человек в Янгиюльском районе, сообщает Podrobno.uz.
В одном из домов Ташкентской области обнаружили тела пяти человек с различными телесными повреждениями – мужчины, женщины и троих детей. После расправы злоумышленник поджег дом.
В Генеральной прокуратуре отметили, что задержанный является родственником убитого главы семьи. По предварительным данным, причиной преступления стал долг.
Следственные действия продолжаются.
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