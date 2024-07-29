Монгольская дзюдоистка завоевала серебро Олимпийских игр-2024
CentralAsia (MNG) - БААСАНХУУ Бавуудорж стала олимпийским серебрянным призером в весовой категории до 48 килограммов.
Золотая медаль досталась японке Цунадо Нацуми.
Тара Бабулфат из Швеции и Ширин Букли из Франции стали бронзовыми призерами Игр.
В результате Баасанхуу стала 12-м монгольским спортсменом, завоевавшим серебряную олимпийскую медаль, и принесла 5-ю серебряную медаль в истории дзюдо Монголии.
источник: middleasiannews.com
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