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Монгольская дзюдоистка завоевала серебро Олимпийских игр-2024

CentralAsia (MNG) -  БААСАНХУУ Бавуудорж стала олимпийским серебрянным призером в весовой категории до 48 килограммов.

Золотая медаль досталась японке Цунадо Нацуми.

Тара Бабулфат из Швеции и Ширин Букли из Франции стали бронзовыми призерами Игр.

В результате Баасанхуу стала 12-м монгольским спортсменом, завоевавшим серебряную олимпийскую медаль, и принесла 5-ю серебряную медаль в истории дзюдо Монголии.

источник: middleasiannews.com

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