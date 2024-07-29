Президент Хурэлсух провел неофициальную встречу с президентом Франции Макроном

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа провел 27 июля в Париже неофициальную встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В ходе встречи подробно обсуждались социально-экономические условия двух стран, отношения, проекты и меры сотрудничества, а также международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

В частности, были обсуждены итоги государственного визита Президента Французской Республики в Монголию в мае 2023 года и государственного визита Президента Монголии во Французскую Республику в октябре 2023 года, и главы государств двух стран обменялись мнениями по вопросам хода реализации согласованных проектов и пришли к выводу, что многие важные проекты реализуются эффективно.

В дальнейшем договорились активно сотрудничать в реализации проектов, согласованных в ходе прошлых государственных визитов.

Они также договорились расширять сотрудничество и активизировать инвестиции в горнодобывающую промышленность, экологически чистую энергетику и телекоммуникации.

источник: middleasiannews.com

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