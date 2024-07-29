Монгольские школьники вернулись с Международной олимпиады с пятью медалями

CentralAsia (MNG) - 54-я Международная олимпиада по физике (IPhO 2024) прошла в Иране с 21 по 27 июля. В ней участвовали школьники из 40 стран. Копилка монгольской сборной пополнилась пятью престижными наградами. Ребята привезли домой одну серебряную и четыре бронзовые медали.

Серебряную медаль получил АЗЖАРГАЛ Ганболд, (средняя школа «Сант». 11 класс).

Бронзовые медали завоевали:

АТАРХУУ Соёлхуу, (средняя школа «Сант». 12 класс);

БАТБАЯР Гурбазар, (средняя школа «Шинэ-Үе». 11 класс);

МӨНХ-ОРГИЛ Мөнхтулга (1-я средняя школа. 10 класс);

ИЧИНБАТ Эрхэмбаяр, (аймака Орхон 10 класс).

Монгольские школьники показали великолепные результаты в решении сложных задач на Международной физической олимпиаде в Иране.

Руководителем команды Монголии является МӨНХБАЯР Гомбосурэн – преподаватель Школы естественных наук Монгольского госуниверситета. Заместителями руководителя стали ОТГОНБААТАР Мягмар, преподаватель Школы естественных наук Монгольского госуниверситета, ЭНХБАТ Цэрэнбалжир, сотрудник Физико-технического института Академии наук и ОЮУНЧИМЭГ Начин, учительница первой средней школы города Улан-Батора.

источник: middleasiannews.com

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