The MongolZ вышла в гранд-финал, одержав победу над турецкой командой

CentralAsia (MNG) - В индийском Мумбаи продолжается турнир по CS2 «Skyesports Championship 2024» с призовым фондом $300 тыс. После последней победы над сборной России в полуфинале их ждала турецкая команда Eternal Fire.

Монгольская команда The MongolZ, участвующая в этом турнире по приглашению, провела полуфинальный матч против турецкой команды Eternal Fire и одержала победу со счетом 2-0 (Ancient 13-8, Dust II 13-4).

Сегодня вечером они сразились с французской командой 3DMAX за главный приз. В итоге они заняли второе место и получили приз в размере 70 тысяч долларов.

источник: middleasiannews.com

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